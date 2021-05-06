Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı kaldığı yerden başlasın, bu kararı derbiden önce açıklayın
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Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı kaldığı yerden başlasın, bu kararı derbiden önce açıklayın

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Fenerbahçe Yöneticisi ve Basın Sözcüsü Alper Pirşen, Alanyaspor maçına yönelik yaptıkları kural hatası başvurusunun derbiden önce karara bağlanması gerektiğini vurguladı. Pirşen, "Biz her sonuca razıyız, yeter ki hak yerini bulsun. Maçta kural hatası yapıldı. Ve bu karar derbiden önce açıklanmalı" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurmuştu. Mücadelede Fenerbahçe lehine penaltı kararı verilmiş ancak sonrasında karar iptal edilmiş ve ofsayt bayrağı kaldırılmıştı.

Hürriyet'e konuşan Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Alper Pirşen, sarı-lacivertli kulübün TFF'ye yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve maçın 28. dakikasında açık bir kural hatası yapıldığını belirterek maçın bu dakikadan Fenerbahçe'nin penaltı atışıyla yeniden oynanması gerektiğini ifade etti.

Alper Pirşen, federasyonun vereceği kararın Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önce açıklanması gerektiğini ifade etti.

Pirşen'in açıklamaları şu şekilde:

"İTİRAZIN DA ÖTESİNDE BİR KONU VAR"

"Kararın penaltı olması gerektiğine ilişkin itirazın da ötesinde bir konu var ki bu medyada hiç konuşulmadı.

"UYGULAMA YAPILMASI ZORUNLUDUR"

IFAB Kural Kitapçığı'nda, bu pozisyon gibi müsabaka hakeminin subjektif yorumunu gerektiren konularda sahada inceleme, yani OFR (on-field review) uygulaması yapılması zorunludur. Hatta daha önce yüksek bir tavsiye olarak öngörülen bu uygulama, kural kitapçığının 2020-21 edisyonunda ana kural olarak değiştirilmiş.

"YETER Kİ HAK YERİNİ BULSUN"

Hakemler 'Kural kitabına göre tartışmasız penaltı' diyor ve 'Ancak hakem hatası' yorumu yapıyorlar. Çünkü maalesef kurallar çok iyi bilinmiyor. Olay, hakemin yorum hatasına indirgenmek isteniyor. Ancak ortada gözden kaçan çok önemli bir detay var ki, o da hakemin bu subjektif yorumu zorunlu olmasına rağmen yapmadığı, kararın VAR'dan ofsayt çizgisi incelemesiyle geldiği. Bu da bir kural hatası olduğunu gösteriyor. Yorum gerektiren konularda sadece VAR hakemin objektif tespitlerine göre hareket edilemez. Çıkar oynarız maç gene berabere de bitebilir, belki de sahada kaybedebiliriz de. Her sonuca razıyız yeter ki hak yerini bulsun, doğru kural uygulansın."

Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı kaldığı yerden başlasın, bu kararı derbiden önce açıklayın
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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Bir Fenerli olarak diyorum ki artık yeter cidden yeter , sen evinde kimlere yenilmedin ki çıkmışsın şampiyonluktan bahsediyorsun , Emre Volkan kim Allah aşkına , Ali Koç tam bir hüsran , 3 senede ne yaptı koca bir sıfır ,
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