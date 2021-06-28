Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllığına anlaştı. Tecrübeli kalecinin kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Harun, sarı-lacivertli formayla geçen sezon 8 maçta forma giyerken kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe'de yedek kulübesine mahkum olan Harun Tekin'in yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi biten deneyimli kaleci, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA KISA SÜRE İÇİNDE YAPILACAK

Vole'nin haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Harun Tekin, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. İstanbul temsilcisinin transferi kısa süre için resmen açıklaması bekleniyor. 2,75 milyon euroya Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Harun geçtiğimiz sezon 8 maçta forma giydi, kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
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Haber Yorumları (1)
BURAK PALABIYIK: iyi güzel oldu kasımpaşa düşmesini istediğim ekiplerden biriydi lige yakışmıyor
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