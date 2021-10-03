Fenerbahçe yenilgisi sonrası Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan: Lanet olsun içimdeki insan sevgisine

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın konuşmasında Kurtlar Vadisi ve Müslüm Gürses detayı dikkat çekti.

"BİLE BİLE LADES, ONA ÜZÜLÜYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Cihat Arslan "Bazen söylemek çok mümkün oluyor ama Orhan Veli Kanık'ın dediği gibi bazen söyleyemiyorum. Analiz yapıyoruz, çalışıyoruz, biliyoruz ve mevzu buraya gelecek! İlk 15 dakika kesinlikle kendi sahamızda yaslanmamız lazım. Yenen gole kadar oyundan memnun değilim. Bile bile lades, ona üzülüyorum. Fenerbahçe'ye çalıştık ama karşılığını alamadık, bizi üzen bu. Muro diyor ya; 'Lanet olsun içimdeki insan sevgisine.' Bazen ben de kendime kızıyorum. 42'de oyuncu değiştirecektim 'Devre bitsin' dedim. '15 saniye kaldı, giyinene kadar devre olur' dediler. Ama giyinene kadar devre olmadı! 2-0 oldu!" ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜM GÜRSES GİBİ İSYANCI DEĞİLİZ"

Cihat Arslan ayrıca "Reaksiyon göstermek lazım. Biz de çırpınıyoruz, bazı oyuncumdan daha çok koştuğuma inanıyorum. Daha açık bu kadar konuşabilirim. Müslüm Gürses gibi isyancı değiliz ama kabul etmemek lazım. Kabul ederseniz, o zaman kaybedersiniz." dedi.

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