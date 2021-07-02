Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 19.00'da başladı. Isınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup dar alanda pas organizasyonları çalıştı. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlanırken idmanda milli oyuncular yer almadı. 

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

 


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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