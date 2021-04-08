Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u yenip zirve takibini sürdürmek istiyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Kanarya, lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada puan kaybı yaşamadan zirve takibini sürdürmek istiyor. Emre Belözoğlu, ilk 11'de sürpriz bir karara imza atarak Pelkas'ı maça yedek kulübesinde başlatacak. Yunan futbolcu bu sezon 2. defa sakat ya da cezalı olmadan yedek başlıyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe geçtiğimiz hafta yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde Denizlispor'u 1-0 yenmiş ve şampiyonluk umutlarını diri tutmuştu. Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Yeni Malatyaspor karşısında Umut Bulut, Kubilay, Eray İşcan, Murat, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmet, Erkan Kaş Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar maç kadrosunda bulunmuyor. Ayrıca koronavirüs testleri negatife dönen Nazım Sangare ve Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Mustafa, Acquah, Zuqui, Fofana, Adem Büyük, Tetteh
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Pelkas, İrfan Can, Samatta