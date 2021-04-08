Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u yenip zirve takibini sürdürmek istiyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Kanarya, lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada puan kaybı yaşamadan zirve takibini sürdürmek istiyor. Emre Belözoğlu, ilk 11'de sürpriz bir karara imza atarak Pelkas'ı maça yedek kulübesinde başlatacak. Yunan futbolcu bu sezon 2. defa sakat ya da cezalı olmadan yedek başlıyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.