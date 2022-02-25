Fenerbahçe'ye siber saldırı! Sosyal medya hesabı ele geçirildi - Haberler

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Fenerbahçe'ye siber saldırı! Sosyal medya hesabı ele geçirildi

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ve atılan mesajlara itibar edilmemesini istedi.

Fenerbahçe siber saldırıya uğradı. Sarı-lacivertli kulübe ait Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından çalındı.

"İKİNCİ DUYURUYA KADAR YAZILANLARA İTİBAR ETMEYİN"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Taraftarımızdan resmi hesabımızca yapılacak ikinci duyuruya kadar ilgili hesaptan yazılanlara ve atılan mesajlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye siber saldırı! Sosyal medya hesabı ele geçirildi

Haberler.com - Spor

Siber Saldırı, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Instagram, Hacker, Spor, Haberler

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