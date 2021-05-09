Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan 3,5 milyon euro
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Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan 3,5 milyon euro

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Fenerbahçe'nin sezon başında takımda yer bulamadığı için İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc'ın zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Toplamda 30 maçta süre alan Slovenyalı futbolcu için İtalyanlar, sarı-lacivertli kulübe 3.5 milyon euro ödeme yapacak.

Fenerbahçe henüz transfer sezonu açılmadan ilk bonservis gelirini kazandı. Sarı-lacivertliler zorunlu satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc'tan 3.5 milyon euro kazanacak.

21 KEZ İLK 11 BAŞLADI

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün oynanan Sassuolo maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Slovenyalı futbolcu bu maçla birlikte toplamda 21. kez ilk 11'de görev alarak satın alma opsiyonunu devreye sokmuş oldu. Zajc, Genoa ile bu zamana kadar 30 maçta görev aldı. Bu maçların 21'i ilk 11'de geri kalanı ise sonradan oyuna dahil olarak gerçekleşti. Slovenyalı futbolcu, Sassuolo maçı öncesinde çıktığı 29 karşılaşmada 1 gol 3 asistlik performansla oynadı.

Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan 3,5 milyon euro
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