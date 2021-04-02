Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde ciddi bir sakatlığın kıyısından dönen Mesut Özil, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başladı.