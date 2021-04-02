Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde ciddi bir sakatlığın kıyısından dönen Mesut Özil, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30'da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti. Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

MESUT ÖZİL UZUN ARANIN ARDINDAN ANTRENMANA ÇIKTI

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi

İlgili Haberler

Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi!
Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi!
Şampiyonluk gündemine dahil olan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den teşekkür geldi
Şampiyonluk gündemine dahil olan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den teşekkür geldi
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ali İhsan Su Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Çelikkol
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 23:55:09. #1.16#
title