Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Mesut Özil, taraftarı mest etti! Paylaşımlar çılgınlık boyutuna ulaştı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Adana Demirspor maçının 46. dakikasında fileleri havalandırarak takımına sezonun ilk maçında galibiyeti getirdi. Bu gol sarı-lacivertli taraftarları mest ederken Mesut için 25 binin üzerinde paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe sezonun açılışını deplasmanda Adana Demirspor karşısında yaptı. Büyük heyecana sahne olan maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken, Sarı Kanarya'nın tek golünü atan Mesut Özil'e sosyal medyada övgü yağdı.

YERE GÖĞE SIĞDIRAMADILAR

Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve bu sezonun ilk maçında golle tanışan Mesut Özil için taraftarlar övgü dolu paylaşımlarda bulundu. 25 binin üzerinde paylaşım yapan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızlarını yere göğe sığdıramadı.