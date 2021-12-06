Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! Valencia'dan süper dönüş
Farklı Rizespor galibiyetinden sonra Fenerbahçe'de Frankfurt maçının hazırlıklarına geçildi. Sakatlığı atlatan Valencia, takıma katıldı. Altay ve Mert Hakan'ın da tedavi süreci iyi geçiyor. Valencia'nın performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü.
Rizespor'u 4-0 geçen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçına hazırlıklarına hemen başladı. Konyaspor maçından sonra koltuk değnekleriyle görülen Enner Valencia, hızlı dönüş yaptı.
TOPLA ÇALIŞTI
Sakatlığı atlatan Enner Valencia, topla çalışma yaptı. Valencia'nın fit görüntüsü ve isteği teknik ekibin yüzünü güldürdü. Tecrübeli golcünün Beşiktaş derbisine yetişeceği belirtildi.
EKSİK KALMAYACAK
Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı. Altay ve Mert'in de dönüşüyle Fenerbahçe tam kadro olacak.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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