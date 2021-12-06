Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! Valencia'dan süper dönüş

Rizespor'u 4-0 geçen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçına hazırlıklarına hemen başladı. Konyaspor maçından sonra koltuk değnekleriyle görülen Enner Valencia, hızlı dönüş yaptı.

TOPLA ÇALIŞTI

Sakatlığı atlatan Enner Valencia, topla çalışma yaptı. Valencia'nın fit görüntüsü ve isteği teknik ekibin yüzünü güldürdü. Tecrübeli golcünün Beşiktaş derbisine yetişeceği belirtildi.

EKSİK KALMAYACAK

Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı. Altay ve Mert'in de dönüşüyle Fenerbahçe tam kadro olacak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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