Fenerbahçe, West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi reddetti

Poşetin ardından bir plastik daha ücretli oluyor! Bu sefer iade eden parasını geri alacak

Attila Szalai, EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansı sonrası önemli kulüplerin dikkatini çekti. Premier Lig ekibi West Ham United, Macar savunmacı için Fenerbahçe'ye 13 milyon euro teklif etti. Szalai için kapıyı 30 milyon eurodan açan sarı-lacivertliler, West Ham'ın teklifini düşünmeden reddetti.

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, Macaristan EURO 2020'de grup aşamasında elenmiş olmasına rağmen gösterdiği harika performansla Avrupa'da dikkat çekti. Yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını resmi teklifle çalan ilk kulüp West Ham United oldu.

FENERBAHÇE KAPIYI 30 MİLYON EURODAN AÇIYOR

Takvim'in haberine göre; West Ham'ın Macar stoper için Fenerbahçeli kurmaylara 12 milyon euro teklifi ettiği ancak bu rakımın anında reddedildiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Attila Szalai'nin kapıyı 30 milyon eurodan açtığı, bunun altındaki tekliflerin düşünülmeyeceği bildirildi. Başkan Ali Koç da önceki hafta yaptığı medya toplantısında Szalai için çok yüksek bir teklif gelmesi halinde düşünebileceklerini ifade etmişti. Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan Attila Szalai için Fenerbahçe son ana dek satışa yanaşmayacak. Ali Koç'un hedefinin bonservis gelirinin yanısıra bir sonraki satıştan da pay almak olduğu öğrenildi.