Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
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Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi

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Sarı-Lacivertliler ve Sarı-Kırmızılılar, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF Genel Sekreterliği'ne ortak dilekçe gönderdi. İki kulüp, takımlarının Süper Lig'den başlatılmasını talep etti.

Ajansspor'un haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ortak bir başvuru yaptı.

EN ÜST LİGDE YER ALMAK İSTİYORLAR

Kadın futbol takımları kuracaklarını daha önce deklare eden ve bunun için somut adımlar da atan iki ezeli kulüp, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin kadın futbol takımlarının da doğrudan en üst ligden; yani Kadınlar Süper Ligi'nden yarışa başlatılmalarını talep etti.

"BEŞ ŞAMPİYON ÜSTTEN BAŞLASIN"

TFF, bu talebi kabul ederse, zaten Kadınlar Süper Ligi'nde yer alan ve geçen sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor da yarışa dahil olabilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, taleplerinin kabul edilmesi halinde Türk kadın futbolunun gelişimi açısından da son derece yüksek önem taşıyacağı vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
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Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi - Haberler Spor
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