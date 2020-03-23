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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için, başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birçok kulüp geçmiş olsun mesajı yayınladı.

23.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:43
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı resmiyet kazandı ve sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından bu olayı duyurdu. Bu haberin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere, birçok kulüp hem destek hem de geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş da "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ve BtcTürk Yeni Malatyaspor da Albayrak'a destek mesajı ileten kulüpler arasında yer aldılar.

Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Türkiye'de Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı

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Haber Yorumları (1)
HİKMET KIZILTAS: NEDİR BUKADAR HABER YAPACA ÜNLÜLERİN NORMAL İNSAN NE FARKI VAR EFEM O ÜNLÜ BU SPORCU YOK ŞU İŞ ADAMI ALLAH ÖLEN GARİBANLARA YARDIM ETSİN İNSANLARIN DURUMUNU HABAR YAPI BİRYANDAN İŞSİZLİK, AÇLIK, BORC DURUMU, GELECEK FATURALAR HALK NE YAPSIN HANGİ ÜNLÜ NE YAKALANMIŞ ALLAH YARDIM ETSİN ONLARADA AMA UNUTULMAMALIDIR Kİ GARİBANLARLAR DAHA COK RİSK TASIYOR BUNLARI HABAER EDİN
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