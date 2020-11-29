Fenerbahçe ve Beşiktaş, stada ulaştı
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Fenerbahçe ve Beşiktaş, stada ulaştı

29.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:56

Fenerbahçe ve Beşiktaş takım otobüsleri, derbi öncesi Ülker Stadı'na ulaştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş takım otobüsleri, derbi öncesi Ülker Stadı'na ulaştı. Sarı-lacivertli takım otobüsünü taraftarlar konvoy eşliğinde takip etti.

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi takım otobüsler Ülker Stadı'na giriş yaptı. Saat 17.30'da ilk olarak Fenerbahçe kafilesi stada ulaşırken, siyah-beyazlı takım otobüsü ise ev sahibi ekipten birkaç dakika sonra maçın oynanacağı stada giriş yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe takım otobüsünü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin çıkışından itibaren birkaç taraftar, özel araçlarıyla konvoy yaparak stada uğurladı.

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(Güven Mert Ercan - Uygar Aydın/İHA)

Fenerbahçe ve Beşiktaş, stada ulaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, stada ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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