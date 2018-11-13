Fenerbahçe ve Beşiktaş, Berkay Özcan ile İlgileniyor!

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Devre arasında takımlarına takviye yapmak isteyen iki ezeli rakibin Stuttgart forması giyen Berkay Özcan ile ilgilendikleri öne sürüldü. Beşiktaş'ın devre arasında, Fenerbahçe'nin ise sezon sonunda genç futbolcu için harekete geçeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMA TEKLİFİ YAPACAK

Bild gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe ile Beşiktaş, Stuttgart forması giyen Berkay Özcan'ın peşinde. Genç orta saha oyuncusu için siyah beyazlıların ocak ayında kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin ise sezon sonunda bir girişimde bulunmayı düşündüğü ifade edildi.

3 KEZ MİLLİ FORMAYI GİRDİ

Stuttgart altyapısında futbola başlayan ve 2016 yılında A Takıma yükselen Berkay Özcan, bu sezon 3 lig maçında 49 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki genç oyuncu,Türkiye A Milli Takımında da 3 kez forma giydi.