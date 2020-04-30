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Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
30.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:59

Fenerbahçe ve Beşiktaş, halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için Beşiktaş ve Fenerbahçe, resmi internet hesaplarından geçmiş olsun mesajı paylaştılar.

Siyah beyazlı kulüp internet sitesinden yayınladığı mesajda; "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verdi.

Sarı lacivertli kulüp ise resmi twitter hesabından "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." sözleriyle paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
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