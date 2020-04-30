Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.