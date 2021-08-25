Fenerbahçe turu geçer mi, nasıl tur atlar? FB UEFA maçında Helsinki'yi elemek için maç sonucu kaç kaç bitmesi gerekli? Tüm olasılıklar ve ihtimaller!

Temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta HJK Helsinki ile rövanş maçında karşılaşacak. Fenerbahçe ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Bu maçta ise tur atlaması için yenmesi, berabere kalması veya uzatmalara gitmek için 1 farkla yenilmesi gerekmektedir. İzleyiciler FB'nin Helsinki karşısında tur atlama ihtimallerini merak etti. Sizler için kısaca maçın analizini ve Fenerbahçe nasıl tur atlar olasılıklarını paylaşalım. Haberler.com özel analiz haberi sizlerle...

26 Ağustos UEFA ön eleme rövanş maçları oynanacak. 4 temsilcimizin de maçları olacak. En merak edilen konulardan birisi de Fenerbahçe turu geçer mi nasıl tur atlar sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar? FB UEFA maçında Helsinki'yi elemek için maç sonucu kaç kaç bitmesi gerekiyor? Tüm ihtimaller ve olasılıklar! FB tur atlar mı? Helsinki'yi elemesi için maçı kaç kaç kazanması gerekiyor. Beraberlikle tur atlanır mı? Mağlubiyette tur atlanır mı? Mağlubiyette uzatmaya mı gider? Şimdi tüm olasılıkları birlikte inceleyelim...

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçı yarın yani 26 Ağustos Perşembe saat 19:00 'da başlayacaktır. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

FB İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe ilk maçını 1-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER? (TÜM İHTİMALLER VE OLASILIKLAR)

Haberler.com 'a özel matematiksel analiz yazımıza hoş geldiniz. Bu yazıda FB'nin tur atlama ihtimallerini kısaca paylaşacağız. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Öncelikle şunu belirtmiş olalım. Deplasman golü kuralı kaldırıldı. Bu bakımdan tur atlama için deplasman golü hesabı yapmamıza gerek kalmayacak. İlk maç 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile bitmişti. Şimdi Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimallerine bakalım:

- Fenerbahçe eğer maçı kazanırsa kesinlikle tur atlıyor. 1 farkla da olsa, 2 farkla da olsa galibiyet durumunda FB tur atlar. Mesela, FB 1-0, 2-1, 5-4 vb. gibi galibiyetler alırsa turu atlamış olur.

- Fenerbahçe eğer berabere kalırsa yine tur atlamış olacak. Çünkü ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Haliyle beraberlik durumunda yine FB tur atlayan taraf olur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

- Fenerbahçe eğer yenilirse farklı durumlar ortaya çıkacak. İlk maçta 1-0 yani 1 farkla yendiği için rövanş maçını eğer 1 farkla yenilirse maç uzatmalara gider. Çünkü Avrupa Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırıldı.

Yani Fenerbahçe-Helsinki rövanş maçında FB'nin:

1-0

2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

vb. gibi tek farklı skorlarla yenilmesi durumunda maç uzatmalara gidecektir . Dediğimiz gibi deplasman kuralı kaldırıldı. Bundan dolayı tek farkla yenilirse maç uzatmalara gider.

Diğer bir durum ise FB'nin 2 ve daha fazla farkla yenilmesi durumu:

Şöyle ki eğer Fenerbahçe;

2-0

3-1

4-2

5-3

6-4

vb. gibi 2 farkla veya daha fazla farkla yenilmesi durumunda Helsinki tur atlayan taraf olacaktır. Maçta 3-0, 4-1, 5-0 vb. gibi farklı yenilirse de Helsinki tur atlar.