Fenerbahçe transfer haberleri: Süpriz transferler ve ayrılıklar!

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon kadrosunu oluşturmak için titiz bir şekilde çalışıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği futbolcular için sportif direktör Damien Comolli görüşmelere başlıyor. Sarı lacivertlilerde özellikle forvet bölgesi öncelikli olarak görülüyor. Diğer yandan Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren 13 isimden 7 si ile yolları ayırma kararı aldı. Valbuena'nın vedasından sonra Soldado'da veda mesajı yayınlandı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew, Yassine Benzia ve Slimani'nin yanı sıra Şener Özbayraklı, Roman Neustader, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado ile de yola devam edilmesi beklenmiyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda dış transfer çalışmalarını da sürdürürlerken ilk aşama 7 yeni transfer ile kadroyu takviye etmeyi düşündükleri ifade edildi.

VOLKAN KALIYOR MU?

Fenerbahçe'de gidecek mi kalacak mı diye en çok merak edilen futbolcu ise Volkan Demirel. Deneyimli kaleci hakkında yönetimin alacağı karar merakla bekleniyor.

ÖNCELİK FORVET

Fenerbahçe, transferde önceliği forvet bölgesine öncelik verdi. Rizespor'dan Vedat Muriç transferi sonrasında gözler Werder Bremen'in golcüsü Max Kruse'ye çevrildi. Tecrübeli forvete 2+1 yıllık teklif edildi. Ve şimdi cevap bekleniyor.

Fenerbahçe'de sol kanat için Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi düşünülüyor. Ülkesi Cezayir basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki Brahimi için mutlu sona en yakın takım olarak görülüyor.

RAFİNHA İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir diğer oyuncu ise Barcelona'nın kanat oyuncusu Rafinha. Fakat futbolcunun yüksek bonservisi nedeniyle kiralık olarak düşünülüyor. Beş senedir Barcelona'da olan Rafinha, bu sezon sadece 5 kez ilk 11'de forma giyebildi.

BAŞAKŞEHİR'E MÜTHİŞ TEKLİF

Sarı lacivertli yönetim, dış transferde yurtiçi transfer çalışmalarına da devam ediyor. Fenerbahçe'de hedefte Başakşehir'in iki oyuncusu Edin Visca ve İrfan Can Kahveci yer alıyor. Yönetim, Ersun Yanal'ın özellikle istediği bu iki oyuncuyu kadrolarına katmak için kesenin ağzını açtılar. Bunun için Başakşehir'e para ile birlikte futbolcu teklifi götürülmesi düşünülüyor.

SÜPRİZ TRANSFER HABERİ

Sırp basınında çıkan haberlere göre, Benfica forması giyen Ljubomir Fejsa, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcunun transferinin önümüzdeki hafta kesinlik kazanacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Fejsa ile anlaştığını duyuran Sırp basını, 30 yaşındaki futbolcunun 6 yıl sonra Benfica'ya veda ettiğini yazdı. MozzartSport, Fejsa'nın Fenerbahçe ile 3 yıllığına karlı bir anlaşma yaptığını yazarken, Sırp futbolcunun teknik heyetle görüşerek daha fazla oynamak istediği bir kulübe gitmek istediğini, bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini söyledi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Fejsa için Benfica'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

MESUT ÖZİL BU SEFER OLACAK MI?

Sarı lacivertli taraftarların uzun zamandır takımlarında görmek istediği Mesut Özil ile yeni gelen haberler, Fenerbahçe'ye lehine. Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye elendikleri maçta teknik direktör ile tartışan Mesut Özil'in bu sene takımda gönderileceği konuşuluyor. İngiliz basınında çıkan bu gelişme üzerine, Fenerbahçeli taraftarlar ise adı sıkça sarı-lacivertli takımla anılan Mesut Özil için bir kez daha heyecanlandı.

FENERBAHÇE KAMP PROGRAMI

Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına ise 1 Temmuz da başlayacak. 3 Temmuzda Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk kamp etabına başlayacak olan Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını 13 Temmuza kadar burada sürdürecek.

Daha sonra ikinci etab kamp çalışmaları için Avusturya'nın Viyana kentine gidecek olan sarı lacivertliler 20-26 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kalacaklar. Fenerbahçe daha sonra 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'da Audi Cup'ta dünya devleri Real Madrid, Tothenham ve Bayern Münich ile karşı karşıya gelecek.