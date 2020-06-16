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Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Emre Belözoğlu, Alexander Sörloth ile girdiği polemiğin ardından yedek kulübesinde kırmızı kart gördü!

16.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:40

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının 24. dakikasında çift sarı kartla kırmızı kart gördü.

Alexander Sörloth ile sözlü diyaloğa giren yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, bir anda öfkelendi. Sörloth, Emre Belözoğlu'na 'Sus' işareti yaptı. Cüneyt Çakır, önce Emre'ye sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü

"ALLAH'TAN KORK"

Dördüncü hakem diyaloğun olduğu yere gelerek, Emre Belözoğlu'na sakin olması yönünde uyarıda bulundu ancak deneyimli futbolcu, itirazlarına devam ederek Cüneyt Çakır'a "Allah'tan kork" dedi. Bu sözlerinin ardından Emre, Cüneyt Çakır'dan ikinci sarı kartını gördü.

Bu kart sonrası Emre Belözoğlu itirazlarına devam etti ancak Volkan Demirel, sarı lacivertli oyuncuyu koluna girerek soyunma odasına götürdü.

Pozisyonun ardından Alexander Sörloth da sarı kart gördü.

Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
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