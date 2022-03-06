Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası TFF'den olay çağrı: Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyoruz

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'la 1-1 kaldığı maçın ardından TFF, resmi sitesinden çarpıcı bir açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada:

"GENİŞ KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI"

"TFF olarak Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır.

"FUTBOL KAMUOYUNU SAĞDUYULU OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz."

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