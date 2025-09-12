Haberler

Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı son açıklamaya göre futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlar arasında yerini aldı. Kadıköy'de gerçekleştirilecek bu zorlu karşılaşma, haftanın en dikkat çeken müsabakalarından biri olarak öne çıkıyor.

Açıklamada belirtildiğine göre iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek bu önemli mücadele, 5. haftada Kadıköy'de sahne alacak ve saat 20.00'de başlayacak. Spor tutkunlarının ilgiyle takip edeceği derbinin yayın detayları ve maçla ilgili tüm bilgiler de programla birlikte netleşti. Karşılaşmada sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler ise şimdiden büyük merak uyandırıyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak derbinin ayrıntıları netleşti. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen dev mücadele, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Futbol tutkunları bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR DERBİSİ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe : Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Alvarez, Fred, Asensio; Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Trabzonspor : Onuralp; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe; Augusto, Onuachu

5. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

13 EYLÜL CUMARTESİ

• 17.00 | ikas Eyüpspor – Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 | Samsunspor – Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

• 20.00 | TÜMOSAN Konyaspor – Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

• 20.00 | Beşiktaş – RAMS Başakşehir (Tüpraş)

14 EYLÜL PAZAR

• 17.00 | Zecorner Kayserispor – Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

• 20.00 | Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep)

• 20.00 | Fenerbahçe – Trabzonspor (Chobani)

15 EYLÜL PAZARTESİ

• 20.00 | Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

"Sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz"
İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi

İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.