Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Açıklamada belirtildiğine göre iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek bu önemli mücadele, 5. haftada Kadıköy'de sahne alacak ve saat 20.00'de başlayacak. Spor tutkunlarının ilgiyle takip edeceği derbinin yayın detayları ve maçla ilgili tüm bilgiler de programla birlikte netleşti. Karşılaşmada sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler ise şimdiden büyük merak uyandırıyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak derbinin ayrıntıları netleşti. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen dev mücadele, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Futbol tutkunları bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR DERBİSİ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe : Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Alvarez, Fred, Asensio; Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Trabzonspor : Onuralp; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe; Augusto, Onuachu

5. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

13 EYLÜL CUMARTESİ

• 17.00 | ikas Eyüpspor – Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 | Samsunspor – Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

• 20.00 | TÜMOSAN Konyaspor – Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

• 20.00 | Beşiktaş – RAMS Başakşehir (Tüpraş)

14 EYLÜL PAZAR

• 17.00 | Zecorner Kayserispor – Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

• 20.00 | Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep)

• 20.00 | Fenerbahçe – Trabzonspor (Chobani)

15 EYLÜL PAZARTESİ

• 20.00 | Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği (Çaykur Didi)