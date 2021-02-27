Fenerbahçe, Trabzon'da çıkış arayacak

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, galip gelmek için yoğun çaba sarf edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, galip gelmek için yoğun çaba sarf edecek. Yarın saat 19: 00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Erdinç Sezertam üstlenecek.

Ligde 51 puanla 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'nin, Galatasaray yenilgisinin ardından Fatih Karagümrük maçında yüzü gülse de geçtiğimiz hafta Göztepe engeline takıldı. Önlerinde kalan maçlarda mağlubiyeti unutmak isteyen Fenerbahçe, seriyi ise Trabzon deplasmanında başlatmak istiyor. Yarın bordo-mavili ekip karşısında sahadan galip gelerek çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertli ekip, sezon sonu mutluluğu yaşamak istiyor.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu ise Trabzonspor maçında görev alamayacak, Sarı-lacivertli ekipte, hafta içinde özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Gustavo'nun yanı sıra sakatlığı sona eren ancak hazır olmayan İrfan Can Kahveci ve sakatlığı bulunan Perotti ile Sadık Çiftpınar görev alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte hafif ağrıları bulunan Serdar ve Samatta'nın ise 11'de olup olmayacakları ise maç saati netleşecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Trabzonspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Pelkas, Mesut, Valencia."LEMOS'UN CEZASI BİTTİFenerbahçe'de kırmızı kart cezası sebebiyle 2 maçta görev alamayan Lemos'un cezası bitti. Uruguaylı futbolcu, Erol Bulut'un şans vermesi durumunda bordo-mavili ekibe karşı oynanacak önemli maçta görev alacak. CANER KADROYA ALINMADISarı-lacivertli ekibin tecrübeli ismi Caner Erkin, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Erol Bulut'un kararı ile kadroya dahil edilmeyen Caner Erkin'in sakatlığı bulunmuyor. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: "Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Mesut Özil, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse."TRABZONSPOR'DA 2 EKSİKTrabzonspor'da ise Fenerbahçe maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Bordo mavili ekipte Abdülkadir Ömür ile Anders Trondsen, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında görev alamayacaklar.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Uğurcan, Serkan (Kamil Ahmet), Vitor Hugo, Edgar Le, Marlon, Bakasetas, Flavio, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN