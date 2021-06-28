Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Mehmet Aurelio görevinden ayrıldı
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Mehmet Aurelio görevinden ayrıldı

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2020 yılının Ocak ayında Fenerbahçe teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını duyurdu. Brezilyalı antrenör yaptığı açıklamada, "2020-21 sezonunun tamamlanması ile birlikte Fenerbahçe SK'da şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yapılanma devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yeni hocası merakla beklenirken bir önceki teknik ekipte görev alan Mehmet Aurelio görevinden ayrıldığını açıkladı.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ DAHA İYİ VE DAHA GÜZEL BAŞARILAR SİZLERE HEDİYE EDELİM"

Brezilyalı antrenör sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "2020-21 sezonunun tamamlanması ile birlikte Fenerbahçe SK'da şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Fenerbahçe SK ailesinin tüm yönetim kamuoyuna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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