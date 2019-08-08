Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemiyor

08.08.2019 16:52

Fenerbahçe'de savunma hattına Zanka transferi dışında takviye için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gündemdeki isimlerden biri olan Simon Kjaer ile ilgili İspanyol medyasında yeni bir haber yer aldı. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre sarı lacivertlilerin Kjaer transferini kısa süre içerisinde bitirebileceği iddia edildi.

KJAER DÖNMEK İSTİYOR

Sevilla'nın kadroda düşünmediği oyuncuyu göndermek istediği ve İspanya'da cazip teklifler alamadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin de eski futbolcusu için ısrarının sürdüğü ve transferde 1 hafta içerisinde somut adımların atılabileceği belirtildi. Simon Kjaer'in de İstanbul'a dönme konusunda istekli olduğu vurgulandı.

"ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL"

Öte yandan İspanyol basının aksine Simon Kjaer transferinin Ersun Yanal'ın gündeminde olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'de yapılan transfer zirvesinde Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemediğini iletti. Kjaer'in eski fizik gücünde olmadığının tespit edilmesi nedeniyle Fenerbahçe transferde tercihini Zanka'dan yana kullandı. Aynı zamanda Sevilla'nın da hem maliyeti hem de fiziksel durumu nedeniyle Kjaer ile yolları ayırmak istediği ifade edildi.

(Futbol Arena)