Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan dikkat çeken paylaşım!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından Comolli, Volkan Demirel ve Volkan Ballı ile fotoğrafını paylaşarak, "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır." notunu düştü. Yanal'ın bu paylaşımı 70 binden fazla beğeni aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Volkan Ballı, Volkan Demirel, Damien Comolli, Comolli'nin asistanı Selinay Gürgenç ve kulüp görevlileri ile selfie yaptı. Bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Yanal, ''Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" yazdı.
70 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI
Deneyimli hocanın bu paylaşımı 70 binden fazla beğeni aldı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de Yanal'ın bu twitini alıntılayıp sarı lacivert kalp koydu.
10 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.