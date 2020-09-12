Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, çok tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili, "Defans oyuncusu dirseğiyle yüzüne temas ediyor, ceza alanında olunca penaltı oluyor, kural böyle" ifadesini kullandı.

12.09.2020 00:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 00:19

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk yarı kendilerinin öne geçmesi gerektiğini belirten Bulut, "İlk yarıda aslında bizim öne geçmemiz gerekirdi. Bazı pozisyonları ve penaltıyı değerlendiremedik. Penaltı kaçtıktan sonra oyunumuz iyiye gitmedi. Golü atamadık ve yedik. Daha sonra 2 kat daha enerji verdik ve golleri attık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Penaltı atamadınız, pozisyonlar buldunuz, onları da atamadınız, gol yediniz. Böyle bir maçı geri çevirmek çok zordur. Biz bunu başardık bugün" şeklinde konuştu.

Erol Bulut'un maç sonunda yaptığı diğer açıklamalar ise şu şekilde;

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

"Oynadıkça takım oldukça daha iyi olacağız. İlk yarıda aslında bizim öne geçmemiz gerekirdi. Önümüzdeki haftalarda bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Bu sene lig çok zor geçecek gibi gözüküyor."

"LEMOS HAZIR DEĞİL"

"Sosa sadece 2 gün idman yaptı. Çok değerli çok kaliteli bir oyuncu. 45 dakika oynama şansı yoktu. Bizi çok rahatlattı. Valencia'nın formu iyiye gidiyor, o da 45 dakika oynayamazdı. Lemos henüz hazır değil. Onu da hazırlayacağız."

PENALTI YORUMU

"Penaltı pozisyonunda Enner kafa topuna çıktı, defans oyuncusu dirseğiyle yüzüne temas ediyor, ceza alanında olunca penaltı oluyor, kural böyle."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle
Haber Yorumları (3)
SELİM: penaltı kararı normal bariz kasıtlı hareket var
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MURAT: Tabi geçen sezonlarda böyle pozisyonlarda az aglamadin Erol az elinizi vicdanıniza koyun anladık Rize zaten satılık alacağı maçı verdi ama göz var nizam var böyle bir penalti yok vara gidip izlemeye tenezzül edilmedi lig daha başlamadan bitirdiniz helal olsun size
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FENEVRASYON BİSMİLLAH YİNE İS BASINDA: PENALTI ASLA DEGiL AMA FENEVE SINIRSIZ
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