Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor
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Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor

09.11.2020 22:59 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:12

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 2-0'lık Konyaspor mağlubiyeti sonrası kadroda değişime gidiyor. Bulut, performanslarından memnun olmadığı Samatta, Valencia, Thiam ve Serdar Aziz'i milli maç arasından sonra kulübeye çekmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sezonun ilk mağlubiyeti sonrası kadroda revizyona gidecek

Bulut maç sonrası, "Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra durumu göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Teknik patron Bulut'un 11'de şans verdiği Samatta, Valencia, Thiam ve Serdar Aziz'in performansını yeterli bulmadığı, yedek bekleyen Mert Hakan'dan çıkış beklediği ifade edildi. Sosa'nın yokluğunda Mert Hakan'a görev verilmemesi de bu oyuncuya verilen bir mesaj olduğu da belirtiliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor
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