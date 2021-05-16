Fenerbahçe taraftarları, Ralf Ragnick paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme oturdu

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar başarısızlığın ardından Alman hoca Ralf Rangnick'in gelmesi için sosyal medyada çalışma başlattı. '#rangnickfenere' etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede gündeme oturdu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda da şampiyonluğa ulaşamadı. Kupa hasreti 7 yıla çıkan sarı-lacivertlilerde taraftarlar isyan bayrağını açtı. Önümüzdeki sezon takımın başında kalitesini Avrupa'da ispatlamış bir hoca görmek isteyen sarı-lacivertliler, Almanya'da özellikle RB Leipzig projesinin başarılı olmasında kilit isim olan teknik direktör Ralf Ragnick'i takımın başında görmek istiyor.

HOFFENHEIM'DA BÜYÜK BAŞARI

Ralf Ragnick, 2006-2011 yıllarında Hoffenheim'i amatör ligden, Bundesliga'ya çıkararak bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Schalke 04 ve RB Salzburg'u çalıştıran Alman hoca, RB Leipzig prejesinde sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Alman ekibinin Bundesliga'ya uzanan başarılı yolculuğunda en kilit isimlerden olan Ragnick, Thomas Tuchel, Adi Hütter, Julian Nagelsmann, Marco Rose ve Roger Schmidt gibi birçok dünya çapında hocayı dünya futboluna kazandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Alman hocanın gelmesi için sosyal medya çalışması başlatan Fenerbahçe taraftarları, Türkiye'de gündeme oturdu. Sarı-lacivertliler, '#rangnickfenere' etiketi altında yaptığı paylaşımlarda Ralf Ragnick'i takımın başında görmek istediklerini belirttiler.