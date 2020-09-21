Fenerbahçe taraftarından seyircisiz maçta pankartlı destek
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Fenerbahçe taraftarından seyircisiz maçta pankartlı destek

Fenerbahçeli taraftarlar, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Atakaş Hatayspor maçı öncesinde tribünlere yerleştirdiği pankartlarla takımlarının yanında olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe taraftarından seyircisiz maçta pankartlı destek
21.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:57

Fenerbahçeli taraftarlar, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde tribünlere takımlarına destek olmak için pankartlar yerleştirdi.

Süper Lig'in 2. haftasında evinde A.Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe'ye sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı destek geldi.

Okul açık tribününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut, Teknik heyetten Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve futbolcuların çizimlerinin yer aldığı pankart yerleştirildi.

Fenerbahçe taraftarından seyircisiz maçta pankartlı destek

"SENİNLE KOŞACAĞIZ MUTLU YARINLARA"

Pankartta 'Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef!' ifadelerini yer alırken bir diğer pankartta ise Erol Bulut'un fotoğrafı ile beraber 'Seninle Koşacağız Mutlu Yarınlara' ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe taraftarından seyircisiz maçta pankartlı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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