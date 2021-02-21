Fenerbahçe taraftarından Erol Bulut'a büyük tepki: İstifa etmesin, kovulsun

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Ligin şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe 26. hafta maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup olurken, taraftarların hedefinde teknik direktör Erol Bulut vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada 46 yaşındaki teknik adama sert tepki gösterirken, bir kısım taraftar Bulut'un istifa etmemesi ve yönetim tarafından kovulması görüşünü savundu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, aldığı bu yenilgiyle şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

İzmir ekibi karşısında oynanan etkisiz futbol, sarı-lacivertli taraftarların teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermesine neden oldu.

"İSTİFA ETMESİN, KOVULSUN"

Fenerbahçe'ye gönül veren bazı taraftarlar, sosyal medyada 46 yaşındaki teknik adamı istifaya davet ederken, bir kısım taraftar ise Erol Bulut'un istifa etmemesi ve yönetim tarafından kovulması gerektiği görüşünü savundu.

Sosyal medyada yazılan yorumlardan bazıları şöyle;