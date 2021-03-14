Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti
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Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti

14.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:11

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu ve iç sahada üst üste 4. maçından da galibiyet alamadı. Şampiyonluk yolunda alınan ağır darbe sonrası büyük üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'u sosyal medyada istifaya davet ettiler.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne sahasında 2-1 mağlup olan ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan Fenerbahçe'de tepkilerin odağındaki isim, teknik direktör Erol Bulut oldu.

Sarı-lacivertlilerin kötü futbolu ve mücadelenin ikinci yarısındaki oyuncu değişikliklerinin istenen katkıyı verememesi nedeniyle Erol Bulut'a tepki gösteren taraftarlar, şampiyonluk yarışında alınan yara sonrası genç teknik adamı istifaya davet ettiler.

"KÖTÜ GİDİŞE SEBEP OLAN HERKES GİTSİN"

Sosyal medyada çok sert tepkiler gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Erol Bulut başta olmak üzere kötü gidişata sebebiyet veren herkesin görevine son verilmesi gerektiği görüşünde birleştiler.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti
Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti
Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti
Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti
Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti
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