Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası kazan kaldırdı

Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe'yle anlaştığı yönündeki haberleri, Portekizli hocanın çalıştığı iletişim ajansı yalanladı. Ajans yaptığı açıklamada, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı. Bu durum sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, teknik direktör belirsizliğinin sürmesine yönelik tepki dolu paylaşımlar yaptı.