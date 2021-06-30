Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası kazan kaldırdı
Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe'yle anlaştığı yönündeki haberleri, Portekizli hocanın çalıştığı iletişim ajansı yalanladı. Ajans yaptığı açıklamada, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı. Bu durum sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, teknik direktör belirsizliğinin sürmesine yönelik tepki dolu paylaşımlar yaptı.
Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile anlaştığı haberi Türkiye'de gündem olduktan sonra Portekizli teknik adamın çalıştığı iletişim ajansından açıklama gelerek bu iddia yalanladı. Bu haberlerden sonra sarı-lacivertli taraftar sosyal medyadan tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.
TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ
Paulo Fonseca'nın yeni teknik direktör olmasına sevinen taraftarların hevesleri kursağında kaldı. İletişim ajansının, Portekizli hoca ile Fenerbahçe arasında bir anlaşma olmadığını açıklamasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada kazan kaldırdı.