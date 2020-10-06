Fenerbahçe, takım bütçesinde 8 milyon euroluk tasarrufa gitti

Geçtiğimiz sezon takım bütçesi yaklaşık 64 milyon euro olan Fenerbahçe, transferden elde edilen karın yanı sıra bütçesinde de ciddi bir tasarrufa gitmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, takım giderlerini 56 milyon euroya düşürerek 8 milyon euroyu kulübün kasasında tuttu.

Transferlerden 8.5 milyon euro kar elde eden Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sezon öncesi yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübe verilen harcama limitini eleştirmiş ve "Göreve geldiğimizde 92 milyon euro olan maaş bütçemizi 64 milyon euroya indirdik. Yeni borç almadık, 40 milyon euroluk banka borcu indirdik. Kulüp gelirlerinin %80'inin bankalara gittiği bir ortamda kendi imkanlarımızla bu gemiyi bir yere kadar yüzdürdük. Şimdi bizim 64 milyon eurodan 18 milyon euroya düşmemiz bekleniyor. Bunun mümkün olmadığını azıcık kafası çalışan herkes görür" ifadelerini kullanmıştı.

8 MİLYON EUROLUK TASARRUF YAPILDI

Sarı-lacivertli kulüpten borsaya yapılan açıklamada; tüm futbol takımı oyuncularının, teknik kadronun ve futbol takımı personelinin vergiler dahil toplam bütçesinin 56 milyon euro olduğu belirtildi. Böyle Fenerbahçe, 1 yılda yaklaşık 8 milyon euroluk bir tasarrufta bulunmuş oldu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada ayrıca, yapılan tüm transferlerin harcama limitleri çerçevesinde TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelendiği ve onaylandığı kaydedildi.