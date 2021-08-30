Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk 3 maçında kalesini gole kapadı! Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilki başardı
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Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk 3 maçında kalesini gole kapadı! Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilki başardı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Altay Bayındır, sarı-lacivertlilerin efsane kalecisi Rüştü Reçber'den sonra bir ilki başardı. Genç eldiven, Altay maçında da kalesini gole kapatarak 1998-1999'dan bu yana ligde oynanan ilk üç maçta kalesinde gol görmeyen ilk kaleci oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk 3 maçını da gol yemeden kazanarak sezona harika bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu başarının mimarlarından Altay Bayındır ise 22 yıl sonra bir ilki başardı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Altay, 1-0 kazanılan Adana Demir ve 2-0 kazanılan Antalya mücadelesinden sonra İzmir temsilcisi Altay'ın da ataklarında kalesinde adeta duvar ördü. Genç oyuncu böylece, 1998-99'dan bu yana Rüştü Reçber'den sonra ligde ilk üç maçında kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçeli kaleci oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk 3 maçında kalesini gole kapadı! Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilki başardı
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Ali Gülhan
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Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk 3 maçında kalesini gole kapadı! Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilki başardı - Haberler Spor
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