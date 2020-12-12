Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç üst üste Kadıköy'de mağlup oldu
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç üst üste Kadıköy'de mağlup oldu

12.12.2020 21:08 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:19

Fenebahçe için Kadıköy kabusa döndü. Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı son üç maçtan da puan alamadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki eski günlerini mumla arıyor. Yeni Malatyaspor'a mağlup olan sarı lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı son üç maçtan da mağlubiyetle ayrıldı ve lig tarihinde ilk kez bu başarısızlığı yaşadı.

Ligin 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 2-0 mağlup olmuştu. 10. haftada ise Beşiktaş derbisine çıkan sarı lacivertliler, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.

2000'LERİN BAŞINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYORDU

Sarı lacivertliler, özellikle 2000'li yılların başlarında özellikle Kadıköy'de bileği kolay kolay bükülmüyordu. Fenerbahçe, o dönemde elde ettiği galibiyet serileriyle dikkat çekiyordu.

Türk futbolunun lokomotifi, 20 Mayıs 2000 tarihinde 2-1'lik Denizlispor maçıyla başlayan Kadıköy'deki 24 maçlık bir galibiyet serisi yakalamayı başarmıştı. Fenerbahçe'nin bu serisi 2 Aralık 2001 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle biten karşılaşmayla son bulmuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç üst üste Kadıköy'de mağlup oldu
Haber Yorumları (1)
BETER OLUN!: Beter ol fener beter ol. . .
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