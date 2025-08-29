Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman? Fenerbahçe Stuttgart maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler; Dinamo Zagreb (D), Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, FCSB (D), Stuttgart ve Brann (D) ile aynı grupta yer aldı. Futbolseverler şimdi merak ediyor: Fenerbahçe–Stuttgart maçı ne zaman yapılacak ve mücadele deplasmanda mı yoksa İstanbul'da mı oynanacak?

İNGİLTERE'DEN ZORLU RAKİP

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin ilk torbadan karşısına çıkan ekip, İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa oldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz takımıyla İstanbul'da mücadele edecek.

GRUPTAKİ RAKİPLER

Fenerbahçe'nin lig etabında karşılaşacağı takımlar şunlar:

• Aston Villa

• Dinamo Zagreb (D)

• Ferencvaros

• Viktoria Plzen (D)

• Nice

• FCSB (D)

• Stuttgart

• Brann (D)

FENERBAHÇE - STUTTGARTMAÇ TARİHİ

UEFA Avrupa Ligi fikstürü henüz açıklanmadığından karşılaşmanın kesin tarihi belli değil. Ancak Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki rövanş mücadelesinin İstanbul'da oynanacağı kesinleşti.

8 MAÇLIK LİG ETABI

Sarı-lacivertli ekip yeni format gereği toplam 8 maça çıkacak. Bu karşılaşmaların 4'ü Kadıköy'de, 4'ü ise deplasmanda oynanacak. Fenerbahçe ligi ilk 8 içinde tamamlarsa doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alırsa son 16'ya kalmak için play-off turunda mücadele edecek.

YENİ FORMAT DETAYLARI

UEFA'nın getirdiği yeni sistemde her takım 8 maç oynayacak; bunların yarısı iç sahada, yarısı deplasmanda olacak. Grup etabının sonunda ilk 8 takım direkt olarak son 16 turuna adını yazdıracak. 9-24. sıradaki takımlar ise play-off oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak. 24. sıranın altındaki takımlar için ise Avrupa defteri kapanacak.

TORBALAR VE DAĞILIM

• 1. Torba : Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

• 2. Torba : Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

• 3. Torba : Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

• 4. Torba : Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann