Fenerbahçe, Steven Caulker transferinde mutlu sona yaklaştı
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Fenerbahçe, Steven Caulker transferinde mutlu sona yaklaştı

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Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Alanya'da başarılı bir sezon geçiren savunmacı Steven Caulker için görüşmelere başladı. Sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek İngiliz stoperin menajeriyle temasa geçen yöneticiler ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk düşünen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle hücum ve savunma hattına transfer düşünen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek Steven Caulker için resmi girişimlere başladı.

TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIYOR

Fanatik'in haberine göre; Türkiye'deki üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli savunmacının ligi çok iyi tanıması, başarılı performansı hatta Türkçe'yi de kısa sürede öğrenmesi, Kanarya'nın ısrarcı olmasındaki nedenler olarak gösteriliyor. Caulker'la 3 yıllık bir anlaşma yapmak isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğinde Szalai ile birlikte onu oynatarak, defansını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe, Steven Caulker transferinde mutlu sona yaklaştı
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