Fenerbahçe Soyunma Odasında Skandal Dürüm İddiası!

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Suat Arslanboğa'nın yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Efecan Karaca kaydetti.

Fanatik'in haberine göre maç sonunda Fenerbahçeli bazı oyuncular, soyunma odasında dürüm yedi. Fenerbahçeli taraftarlar da 1-0 mağlup oldukları maçın ardından dürüm yiyen oyunculara sosyal medyadan tepki gösterirken, "Hakkımızı helal etmiyoruz" yorumlarında bulundu.

TOLGAY, DÜRÜM YEDİĞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Bilindiği üzere Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sivasspor maçının devre arasında dürüm yediği için kadro dışı bırakılmış ve devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tolgay, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde de "Döner dürüm benim için fark etmiyor, her türlü yerim." demişti.