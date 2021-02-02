Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı
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Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı

02.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:07

Özellikle Mesut Özil transferiyle dünya çapında ses getiren Fenerbahçe'nin Twitter sayfası, Ocak ayı Dünya sıralamasında etkileşim oranına göre ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe Ocak ayında 25.3 milyon etkileşim alarak, bu alanda bir rekora imza attı.

Fenerbahçe'nin Twitter'daki resmi hesabı, Ocak 2021'de dünyada en çok etkileşim alan kulüp hesabı oldu.

Fenerbahçe Twitter hesabı bir ay boyunca toplam 25.3 milyon etkileşim alırken bunun kulüpler bazında şu ana kadar kaydedilen en fazla etkileşim sayısı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı

BARCELONA'NIN REKORU PARAMPARÇA OLDU

Deportes & Finanzas'ın yayımladığı rapora göre; Fenerbahçe, 2021'in Ocak ayında Twitter'da 25.3 milyon etkileşime sahip oldu. Özellikle Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferleriyle taraftarlarını mutlu eden sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyada da bu transferlerin karşılığını almış oldu.

Sarı-lacivertli kulüp bu sayıyla Barcelona'nın 2020 Eylül ayında sahip olduğu 14 milyonluk etkileşimi geride bıraktı.

Fenerbahçe, Twitter'da bir spor kulübü tarafından ulaşılan en yüksek etkileşim sayısı rekorunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı
Haber Yorumları (2)
MIRO: FENERBAHÇE
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KUPA: derhal kupa verilsin
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500
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