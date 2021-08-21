Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberi resmen yalanladı
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Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberi resmen yalanladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Uzun süredir adı Fenerbahçe'yle anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth için sarı-lacivertli kulüp açıklama yaptı. Transferi yalanlayan Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.' haberi doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sarı-lacivertli kulüpten sürpriz bir açıklama geldi. Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"TARAFTARLARIMIZDAN RİCAMIZ BU HABERİ DİKKATE ALMAMALARIDIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi' haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." ifadeleri kullanıldı.

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Ali Gülhan
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