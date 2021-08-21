Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberi resmen yalanladı

Uzun süredir adı Fenerbahçe'yle anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth için sarı-lacivertli kulüp açıklama yaptı. Transferi yalanlayan Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.' haberi doğru değildir" ifadelerine yer verdi.