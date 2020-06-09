Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek Fenerbahçe, teknik direktör için flaş bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun önerisiyle, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı hocalık yapan Tahir Karapınar'a sezon sonuna kadar teklif yaptığı ve sezonun bitmesinin ardından Karapınar'ın altyapıda görev yapacağı belirtildi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin kalan 8 haftada takımı Tahir Karapınar'a emanet etmek istediğini ve tecrübeli hocaya teklif yaptığı belirtildi. TRT Spor'un haberine göre Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağı ve önümüzdeki sezon da altyapıda görev alacağı iddia edildi. Tahir Karapınar'ın isminin Emre Belözoğlu'nun önerisiyle gündeme geldiği ifade edildi. AURELIO TAKIMIN BAŞINDA YER ALAMAYACAK 12 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Mehmet Aurelio'nun, pro lisans sahibi olmadığı için Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkma hakkı bulunmuyordu. Tahir Karapınar Altay'da başladığı yardımcı antrenörlük kariyerinde siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmış, daha sonra Gaziantepspor ve Manisaspor ile Konyaspor'da yardımcı antrenörlük görevleri yapmıştı. TAHİR KARAPINAR KİMDİR? Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir'de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı. 2004 yılında efsane olduğu Altay'da antrenörlük hayatına başlayan Karapınar, İzmir ekibinde 2009 yılına kadar çeşitli kategorilerde görev aldı. 2011 yılında Gaziantepspor'un başına geçen 53 yaşındaki teknik adam, 2013 ve 2014 yıllarında Manisaspor'da, 2017 yılında ise Konyaspor'da görev aldı. ZEKİ MURAT GÖLE İLE LİSANSSIZ ANTRENÖR HAKKI KULLANILMIŞTI Koronavirüs süreci öncesinde "Pro lisanssız teknik direktör ile en fazla 2 maça çıkılır" hakkını kulüp antrenörlerinden Murat Zeki Göle ile kullanan sarı-lacivertliler, 12 Haziran'da başlayacak lige pro lisansa sahip bir teknik adamla çıkmak zorunda. Kulübün bünyesinde altyapı koordinatörü olarak çalışan Serdar Dayat'ın pro lisansı bulunuyor fakat bu durum, Yanal ayrıldıktan sonra tercih edilmemiş ve ardından koronavirüs süreci başladığı için teknik direktör konusu askıda kalmıştı.