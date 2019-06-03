Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti!

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertli ekipten ayrılan Roberto Soldado için kulüpten veda paylaşımı geldi.

Fenerbahçe resmi Twitter hesabı, yayınladığı görselli gönderide İspanyol golcü için, ''Yolun açık olsun Matador. Her zaman kalbimizde olacaksın'' mesajını yayınladı.