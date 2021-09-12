Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy - Haberler Spor
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Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Saat 17.00'da başlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakam Yemişken ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR olarak Kemal Yılmaz eşlik edecek. - SİVAS

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