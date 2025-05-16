Fenerbahçe'de beklenen sonuçların alınamamasının ardından Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler arttı. Kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Yönetim, olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi. Ancak, Eylül ayında yapılacak olan kongre, taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Bu durum, sosyal medyada binlerce paylaşımla sert bir şekilde eleştirildi. Fenerbahçe seçim mi olacak? Fenerbahçe seçim ne zaman olacak?

FENERBAHÇE SEÇİM Mİ OLACAK?

Fenerbahçe'de beklenen sonuçların alınamamasının ardından Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler arttı. Kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Yönetim, olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi. Ancak, Eylül ayında yapılacak olan kongre, taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Bu durum, sosyal medyada binlerce paylaşımla sert bir şekilde eleştirildi.

Ancak bu kongrenin Eylül ayında yapılacak olması sarı-lacivertli camianın büyük tepkisine neden oldu. Taraftarlar kulübün bu kararını sosyal medyadan binlerce paylaşım yaparak sert bir şekilde eleştirdi. Sarı-lacivertlilerde Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor olması kısa süre içerisinde taraftarların büyük tepkisini çekti.