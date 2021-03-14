Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Novak'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İç sahada üst üste 4. maçında da galibiyet alamayan ve bu maçların 3'ünü kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda bir büyük darbe daha almış oldu.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı ve sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük bir şok yaşadı.
Fenerbahçe 35. dakikada Novak ile öne geçerken, Gençlerbirliği 40. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine yaptığı vuruşla beraberliği buldu. Ankara ekibinde Ayite, 63. dakikada atılan golle takımına galibiyeti getirdi.
GENÇLERBİRLİĞİ 11 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Gençlerbirliği ise 11 maç kazandı ve puanını 24 yaparak ligde kalma adına umutlandı.
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacakken, Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 8: Savunma arkasına gönderilen topta Thiam kafayla indirdi Samuel'in pasında ceza yayı üzerinde Gustavo'nun vuruşu Thiam'a çarparak ağlara gitti ancak Thiam'ın pozisyonu için ofsayt bayrağı havada.
Dakika 10: Gustavo'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Samuel ceza alanına girip çaprazdan vurdu Nordfeldt son anda topu kornere çeldi.
Dakika 34: Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topta arka direkte kafayı vuran Novak topu ağlara gönderdi.
Dakika 38: Gençlerbirliği atağında Halil'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa ters bir vuruş yapan Serdar topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1
İKİNCİ YARI
Dakika 60: Savunma arkasına hareketlenen Samatta sağ kanatta çizgiden içeriye çevirdi Arda son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.
Dakika 62: Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti. 1-2
Dakika 79: Fenerbahçe atağında Pelkas'ın sağ kanattan çevirdiği topa Samatta yakın mesafeden kafayı vurdu top Nordfeldt'te kaldı.
Dakika 82: Fenerbahçe atağında Pelkas sağ kanattaki Sosa'yı gördü onun vuruşunda keşeye giden topu Nordfeldt son anda çelmeyi başardı.
Dakika 84: Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sağ kanattan çevrilen topla Mugni karşı karşıya pozisyonda dokundu Altay son anda gole izin vermedi.
Dakika 87: Gençlerbirliği atağında Mugni'nin ceza alanı dışından vuruşunda top Altay'dan döndü. Spiridonovic'in tamamladığı top ağlara gitti ancak pozisyonu ofsayt.
Dakika 90+2: Sol kanattan Pelkas'ın ceza alanına ortası savunmadan sekip sol çaprazdaki İrfan'ın önünde kaldı, onun vuruşunda top direkten geri döndü.