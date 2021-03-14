Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Novak'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İç sahada üst üste 4. maçında da galibiyet alamayan ve bu maçların 3'ünü kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda bir büyük darbe daha almış oldu.