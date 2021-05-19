Fenerbahçe, Rosier'i transfer etmek için harekete geçti

Fenerbahçe'de Beşiktaşlı futbolculara yönelik ilgi sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Aboubakar'dan sonra Valentin Rosier içinde resmi temaslara başladığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Fransız futbolcu için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Süper Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan ancak kapanışı 3.sırada yapan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi Valentin Rosier için harekete geçti.

SPORTİNG 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe Valentin Rosier için kulübü Sporting ile resmi temasa geçti. Sarı-lacivertli yetkililer, Sporting'e başarılı sağ beki bonservisiyle transfer etmek istediklerini iletti. Haberde, Sporting'in Rosier için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Bu sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren 24 yaşındaki Rosier, ligde çıktığı 33 maçta 1 gol atıp 7 de asist yaptı ve şampiyonlukta pay sahibi oldu. Rosier kupada da iki gol attı.