Fenerbahçe, Rosier'i transfer etmek için harekete geçti
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Fenerbahçe, Rosier'i transfer etmek için harekete geçti

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Fenerbahçe'de Beşiktaşlı futbolculara yönelik ilgi sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Aboubakar'dan sonra Valentin Rosier içinde resmi temaslara başladığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Fransız futbolcu için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Süper Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan ancak kapanışı 3.sırada yapan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi Valentin Rosier için harekete geçti.

SPORTİNG 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe Valentin Rosier için kulübü Sporting ile resmi temasa geçti. Sarı-lacivertli yetkililer, Sporting'e başarılı sağ beki bonservisiyle transfer etmek istediklerini iletti. Haberde, Sporting'in Rosier için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Bu sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren 24 yaşındaki Rosier, ligde çıktığı 33 maçta 1 gol atıp 7 de asist yaptı ve şampiyonlukta pay sahibi oldu. Rosier kupada da iki gol attı.

Fenerbahçe, Rosier'i transfer etmek için harekete geçti
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Haber Yorumları (1)
SERKAN BAŞ: Scout ekipleri yok ki bu arkadaşların. Anca diğer takımların iyilerini toplayıp toplayıp iş görmeye çalışırlar. Fiyat yükseltirler. Sezon başı ve ortasında eğlencelidir fenerli olmak. Sezon sonu değildir. :)
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