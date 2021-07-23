Fenerbahçe resmi açıklamayla duyurdu! Teknik direktör Vitor Pereira istedi, 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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Fenerbahçe resmi açıklamayla duyurdu! Teknik direktör Vitor Pereira istedi, 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceğini açıkladı.

Sezona Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe transfer hamlelerini art arda yapmaya hazırlanırken, bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili karar vermeye çalışıyor.

4 FUTBOLCU ÇALIŞMALARINI TAKIMDAN AYRI OLARAK SÜRDÜRECEK

Sarı-lacivertli ekip resmi siteden yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Pereira'nın kararı doğrultusunda Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe resmi açıklamayla duyurdu! Teknik direktör Vitor Pereira istedi, 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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