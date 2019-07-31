Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Audi Cup 2019 canlı izle)

Audi Cup'ta bugün iki maç var. Fenerbahçe - Real Madrid üçüncülük maçı ve Bayern Münih - Tottenham final maçı yapacaklar. Sarı lacivertliler, dün akşam Bayern Münih karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 6-1 mağlup ayrıldı. Real Madrid ise Tottenham karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle üçüncülük maçında Fenerbahçe'ninrakibi oldu. Peki, Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Audi Cup maçlarını yayınlayan kanallar listesi haberimizde.

FENERBAHÇE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, bugün İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçı yapacak. Bayern Münih'e farklı yenilen sarı-lacivertliler, İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 kaybeden İspanyol ekibiyle karşılaşacak. Finalde ise Bayern Münih ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Üçüncülük maçı bugün TSİ 19.00'da, final müsabakası ise TSİ 21.30'da başlayacak. Maçlar Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - REAL MADRİD MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

ESPN, ZDF, İçtimai TV, Super Sport, Arena Sport,RMC Sport 1, Viasat Sports, SONY TEN 2, HUB Sports 2,Sport TV1, Fox Sports Go, Fox Sports 4, Astro Go, Astro SuperSport 2, Viaplay Denmark, TV3 Sport...

BAYERN MÜNİH 6-1 FENERBAHÇE

Türk futbolseverler, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Münih'teki Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nda Fenerbahçe'nin maçını yaklaşık 15 bin Türk taraftar tribünden izledi. Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Brezilyalı Alex de Souza ve Hollandalı Pierre van Hooijdonk organizasyon kapsamında Münih'e gelerek müsabakayı tribünden takip etti.

Maçın 22. dakikasında Hasan Ali Kaldırım sakatlanarak yerini Dirar'a bıraktı. Dirar, yaptığı hatalar ile farkın açılmasına neden oldu. Ve maç sonunda taraftarlardan büyük tepki gördü.

Maçta Bayern Münih'in golleri; 22. dakikada R. Sanches, 28. dakikada L. Goretzka, 31. dakikada T. Muller, 40. dakikada K. Coman, 44. dakikadaT. Muller (pen.), 58. dakikada T. Muller atarken Fenerbahçe'nin tek golü 64. dakika Max Kruse'dan geldi.