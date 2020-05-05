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Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı

Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
05.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:59

Yeni sezon için forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen Kamerunlu Eric Maxime Choupo Moting'i renklerine bağlıyor.

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştirmeye çok yakın.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler bu sezon da sıkça gündemine gelen Eric Maxime Choupo Moting'i kadrosuna katıyor. Gelen bilgilere göre Kamerunlu yıldızla büyük oranda anlaşıldı.

PSG ile sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi olmasına rağmen fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılan 31 yaşındaki Kamerunlu forvetin menajerliğini tanıdık bir isim yapıyor. Başkan Ali Koç ile yakın ilişkileri olan Rogon şirketinden Roger Witmann'la görüşüldüğü ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Moting'e Almanya ve Fransa'dan da teklifler geldiği belirlendi. Ancak yıldız futbolcunun tercihinin Fenerbahçe olacağı ifade ediliyor.

17 MAÇA ÇIKTI

Sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli futbolcu Schalke 04, Stoke City, Mainz ve Nürnberg formalarını da giydi. Bu sezon Icardi, Mbappe ve Cavani gibi süper starların arkasında yedek beklemek zorunda kalan Eric Maxim Choupo Moting 17 resmi maçta forma giydi.

Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
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