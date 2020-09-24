Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı
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Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı

24.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:49

Aston Villa'nın golcüsünü Mbwana Samatta'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Porto'da forma giyen Ze Lius ile anlaşmaya vardı. Porto ile de anlaşmaya yakın olan sarı lacivertlilerin transfere çok yakın oladuğu öğrenildi.

Fenerbahçe, transfere doymuyor. Aston Villa'nın golcüsünü Mbwana Samatta'yı renklerine bağlayan sarı lacivertliler, ikinci forvet transferi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe, Porto'nun forveti Ze Lius ile anlaşmaya vardı.Sarı lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle de anlaşmaya çok yakın. Fenerbahçe, Ze Luis'i Porto'dan 1 yıllık kiralama ve sonrasında şartlara bağlı olarak satına alma opsiyonu devreye girecek.

Buna göre sarı lacivertli kulüp, ilk yıl kiralama gibi görünse de kiralama artı satın alma için toplamda Porto'ya 6 milyon euro ödeyecek. Bunun bir kısmı kiralama bedeli, bir kısmı da satın alma opsiyonu olarak ödenecek. 6 milyon euroluk ücret, 3 sezona yayılacak ve eşit taksitlerle ödenecek.

Ze Luis de Fenerbahçe'den gelen 1+2 yıllık teklifi kabul ettiği öğrenildi. Golcü futbolcu yıllık 2 milyon eurodan fazla bir rakam ve bonuslar üzerinde anlaşma sağladı. Ze Luis, hafta içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerine girecek ve ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.

GEÇEN SEZON 31 MAÇTA 10 GOL ATTI

Portekiz basının haberine göre Ze Luis'in Porto'nun Olival tesislerinde antrenmanlarını sürdürdüğü ancak transfer görüşmeleri yapıltığı ve oyuncunun da sakatlanmaması için maçlarda oynatılmadığı vurgulandı.

Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Luis, 2015'te 6,5 milyon euroya transfer olduğu Spartak Moskova'da 4 sezon forma giydi. Rusya'da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı. Ze Luis, 1 yaz önce 10,75 milyon euro bonservisle transfer olduğu Porto'da geçen sezon 31 maça çıktı ve 10 gol attı.

Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı
Haber Yorumları (1)
FENERLİ: ÇÖP
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